世大運陳抗夜 林濁水揭柯P嚇儍真相
世大運開幕式，因陳抗團體滋擾，選手進場受阻。某媒體以「柯P嚇傻 小英即刻救援內幕」為題報導。對此，前立委林濁水不以為然，先指出這是「文青對總統的崇拜想像故事」；又在臉書分析柯P與蔡英文反應大不同的原因。
林濁水表示，世大運開幕出狀況時，大家看到總統忙著調度吳釗𤓖、指揮國安局長，和FISU主席交談、打電話⋯但是柯文哲被幾個人晾在一邊靜靜的坐著。於是大家相信媒體報導的「柯P嚇儍 ，小英神救援」。
但真相是，由於國安措施：凡總統所到之處安全措施是，附近人員除貴賓外全面淨空，通訊全面遮蔽，只有總統可以帶領安全特勤隨侍，也只有總統和她的安全人員可以對外通訊。所以「突然總統變忙 柯P變呆」。
林濁水指出，總統雖忙，但是排除狀況的卻不是她，而是柯P。知道狀況後，柯P搶過國安局長的手機，打電話下令警長捉人。
林濁水強調，這就是媒體、名嘴沸沸揚揚的「柯P變儍，總統變明快」的神奇真相。
(中時電子報)
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