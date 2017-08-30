林舒語哄摔倒兒驚手染血 撥後腦勺竟發現大洞

多多重心不穩從椅上摔落，林舒語抱著兒子安撫時才發現，她手上、毛巾和冰枕上都是血，嚇得她當場愣住。（圖／取材自林舒語-粉絲專頁、羊樂多多臉書）

新生代女星林舒語以《我的自由年代》飾演「Tracy」闖出知名度，表現亮眼不過她事業起飛時，在2015年閃婚圈外男友，同年產下萌兒「多多」，樂於分享多多成長生活的林舒語，也為兒子開「羊樂多多」粉絲頁，但林舒語昨（29日）卻透露，多多從椅子上摔下、後腦著地，林舒語抱著兒子安撫時才發現，她手上、毛巾和冰枕上都是血，嚇得她當場愣住。

林舒語昨中午為兒子準備午餐時，多多下一瞬間突然腳沒踩穩，爬上椅子，並且大力摔下、後腦著地，林舒語趕緊抱兒子躺冰枕跟乾淨毛巾讓他躺，不過林舒語卻發現，她手上、毛巾和冰枕，甚至是地板上都是血，撥開多多後腦勺的頭髮後發現好大一個洞，嚇得她手在發抖、腿發軟。

林舒語趕緊打119求救，看著乖巧的多多反問她「媽媽怎麼了？」反而讓林舒語很想哭，不過她一路故作鎮定告訴兒子情況，經過醫生看診後逢了五針，當時多多哭得崩潰，林舒語在旁更是忙安撫、陪兒子說話，回家路上多多不哭不鬧，直說自己跌倒、痛痛、不可以爬高高，看得林舒語更是心疼不已，現在兒子後腦的頭髮都剃掉，她也感性說：「等復原媽媽再帶你去剪帥帥」。

(中時電子報)