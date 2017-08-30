世大運陳抗風波 邱豐光可能只「記過」了事

台北市警察局長邱豐光。(本報系資料)

台北世大運舉辦的成功令世界驚艷，若說遺憾之處，恐怕是開幕式陳抗的混亂，造成各國代表無法如預期順利入場。這件事該由誰負責？台北市警察局長邱豐光承擔維安指揮是難辭其咎，但外界消息指出，台北市長柯文哲有意保住邱的位置，因為柯對邱的治安專長還是有高度信賴。

據《壹週刊》報導，世大運陳抗風波調查告一段落，閉幕式也將在今(30日)舉行，為活動畫下句點，緊接著就是對失職人員的懲處。邱豐光這次阻擋陳抗不力，使國家顏面盡失，當然是責無旁貸！然而，是否該到下台負責的程度還有爭論。

報導指出，台北市警察局的人事權歸內政部警政署管，雖說換人與否權歸中央，不過警政署多會尊重地方首長的意見，尤其柯文哲頗具政治份量，他的態度應該是關鍵。

現在有知情人士透露，「柯文哲用邱豐光本不是用在陳抗這塊，所以世大運事件，市長不太會怪他。」推估柯文哲對邱豐光治安專業的信賴，除非中央堅持，否則柯沒有想動邱的意思，頂多是用記過或其他方式懲處。

對於上述傳聞，台北市政府發言人劉奕霆表示，關於人事懲處，要等閉幕後才會討論，何時討論也還沒有決定，「說保或不保，現在來講還太早！」但劉奕霆說，就柯P的個性來講，可能已有定奪，只是還不到說的時候。

(中時電子報)