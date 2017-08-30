看嘸日本住址？赴日自助遊 這樣搞懂怎麼走

日本年吸超過2.400萬人次外國觀光客訪日，但大家都看得懂日本地址嗎？跟世界上9成國家不同的是，日本並非使用路名跟編號作為住址，而是以區塊的概念作規劃。(圖/shutterstock提供)

日本自駕時，最方便的導航方式是用電話號碼導航。(圖/酒雄瘋日本提供)

我們知道在日本自駕時，最方便的導航方式是用電話號碼導航，輸入電話就能找到目的地，第一次知道的時候，簡直讚嘆這是人類科技的勝利。不過行車久了總是會有意外，我的意思是，電話號碼也有可能找不到目標，有可能是因為車子太舊，導航圖資根本沒有更新；也有可能是因為我們要去的地方實在太隱密，屋主沒有去登記成商店，導致你輸入電話號碼導航，他要你輸入老闆的姓氏(這是一種隱私權保護機制)。

這種時候，當然如果你有事先查好MAPCODE，你就能安心前往目的地，因為MAPCODE是一種座標，就算沒有圖資，也能帶你到定位。(但我也曾一路開在海上，因為圖資上根本沒那條路或那個區塊)。

當然如果你是臨時想新增一個地方要去，那可能就來不及查MAPCODE，電話號碼又搜尋不到目標的時候，看懂地址就是很重要的事情了。先來跟大家聊一下日本住址獨特的地方。

▶日台住址大不同

跟世界上9成國家不同的是，日本並非使用路名跟編號作為住址，還是使用區塊的概念作規劃。因此日本大部分的路都沒有路名，就算有路名，也不會出現在住址上(全日本僅有京都市除外)。且住址後段的編號，當然是以建築或劃分的順序編排，所以常常3番地隔壁區塊不是4番地，而15號建築物隔壁也不會是16號了。日本地址對於外國人來說，有道高聳的牆，不要說不懂日語的朋友了，就算你日文很好，光看地址也找不到想去的地方。

但還是有方法可以稍微看懂的，底下就來跟大家分享，各種常見地址要怎麼識別，然後導航又要怎麼輸入呢？

不要說不懂日語的朋友了，就算日文很好，光看地址也可能找不到想去的地方。(圖/酒雄瘋日本)

▶城市常見住址

以「渋谷東急REIホテル」為例，網路上查到地址為「東京都渋谷区渋谷1-24-10」，如果換成另一種寫法，就是「東京都渋谷区渋谷一丁目24番地10」。

我用顏色去對應相同內容：

「東京都渋谷区渋谷1–24–10」

「東京都渋谷区渋谷一丁目24番地10号」

也就是說 「渋谷1」就是「渋谷一丁目」，是行政區規畫的區塊單位；中間的「24」就是「24番地」，也就是此區塊第24號建地；最後的「10号」，就是此建地中第10棟建築物。

導航上的操作方式就是：「東京都」→「渋谷区」→「渋谷」→「一丁目」→「24」→「10」

▶鄉下常見住址

以「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」為例，地址為「青森県十和田市大字奥瀬栃久保231」，但為什麼中間這麼長？大字又是什麼東西呢？

裡面的大字，是過去的在市町村整併時，所留下的舊村莊名，在地人希望過去的地名可以留存下來，會在地名前冠上「大字」或是「字」，其意思上有點類似「町」，也是一種行政區域劃分。不過在導航上可以直接忽略，當作沒看到就是了。

導航上的操作方式就是：「青森県」→「十和田市」→「奥瀬」→「栃久保」→「231」

以熊本黑川溫泉「旅館やまの湯」為例，地址為「熊本県阿蘇郡南小国町大字満願寺6601−4」。裡面的「郡」，目前是隸屬於町裡面，按照導航機型，有可能直接忽略，視為「南小国町」，或者附掛為「阿蘇郡南小国町」，你在輸入導航時可以看看為哪種？

導航上的操作方式就是：「熊本県」→「阿蘇郡南小国町or南小国町」→「満願寺」→「6601」→「4」

以沖繩的「琉京甘味 SANS SOUCI」為例，地址為「沖縄県中頭郡北中城村字萩道150－3 パークサイド＃1822」

導航上的操作方式就是：「沖縄県」→「中頭郡北中城村or北中城村」→「萩道」→「150」→「3」。＃後面不用管他，這樣就能找到了。

日本台灣大不同，住址也有很多學問在裡面。(圖/酒雄瘋日本)

▶京都特有住址

京都市內，是日本少見使用路名作為地址概念的地區，但跟我們台灣熟知的☓☓路〇〇號又不太一樣，他是會先標示南北的路，然後是東西的路，然後用「上る」「下る」「東入る」「西入る」來指定所在的區塊，這個路名是讓你辨識用的，其實在導航設置的時候可以忽略。

以「京都祇園 天ぷら 八坂 圓堂」為例，住址為「京都府京都市東山区八坂通東大路西入る小松町566」，有「區」的時候，通常會以區為主。

導航上的操作方式就是：「京都府」→「京都市東山区」→「小松町」→「566

以「本能寺」為例，住址為「京都府京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町522」

導航上的操作方式就是：「京都府」→「京都市中京区」→「下本能寺前町」→「522」

▶日本最長的住址

網路上盛傳，日本最長的地址，就是「秋田県北秋田郡上小阿仁村大字沖田面字小蒲野下タ川原１」，足足有25個文字之多！雖然你可能不會去這邊，但我還是親切的把導航操作給你 XDDD

導航上的操作方式就是：「秋田県」→「沖田面」→「小蒲野下タ川原」→「1」

※本文經酒雄瘋日本授權刊登，並同意中時電子報編寫導讀與修訂標題※

(中時電子報)