賈永婕請江宏傑吃大餐 福原愛現身看不出孕肚

賈永婕請江宏傑夫妻吃鐵板燒。(圖／翻攝自賈永婕臉書)

福原愛懷孕後狀態依舊維持很好。(圖／翻攝自賈永婕臉書)

我國桌球好手江宏傑這次用2面銅牌，告別世大運戰場，曾幫他籌辦婚禮的賈永婕，也特地請他吃大餐慰勞一下，而福原愛也挺孕肚一起現身聚餐，網友看了都直呼超羨慕。

賈永婕曾負責包辦江宏傑和福原愛婚禮事宜，這次她邀江宏傑和福原愛夫妻吃鐵板燒慶功，並曬出和她們同框照，開心說：「打得漂亮，辛苦了！姐姐請你吃大餐！」照片中福原愛穿著寬鬆連身洋裝，和江宏傑笑著比Ya，四肢纖細根本看不出孕肚，懷孕狀態依舊維持很好，網友大讚她好可愛，也羨慕賈永婕能跟江宏傑夫妻用吃飯。

(中時電子報)