《時來運轉》柳賢振想捕響尾蛇 有難關要過

柳賢振本季5勝6負，自責分率3.34。(美聯社資料照)

左投羅比雷今年10勝5敗，自責分率3.06，相當不錯。(美聯社資料照)

道奇明(31)日早上9時40分，要作客亞利桑那，迎戰四連勝的響尾蛇。全聯盟戰績最佳的道奇近期苦吞了二連敗，但就目前超過七成勝率的道奇來說，這樣的連敗並不算甚麼。我認為就道奇的戰力來看，由於球季將進入最後階段，或許因為這樣連敗的小失利可以讓道奇全隊繃緊神經，對於道奇全隊將是一種因禍得福的功用。因此，在接下來的賽事中，我們對於道奇的觀察重點還是在於，這支本季最強的球隊能否打破2001年水手所創下的本世紀勝場數最高的116勝為目標。

目前響尾蛇的戰績放在國聯中區，還能成為分區的龍頭，但無奈本季的道奇實在太過強硬，因此目前距離19場的勝差，在僅剩下一個月的賽程中，我們幾乎可以提前宣告，響尾蛇本季將以拿下分區第二以及外卡種子做為最終目標。雖然這樣的目標對現在的響尾蛇來說有些感傷，但就我的觀點來看，兵法有云：「想要擊敗敵人就要學對躲避敵人的鋒芒」。響尾蛇如果想要擊敗同區的道奇，或許養精蓄銳到季後賽才是最明智的選擇，因此猛蛇軍團的高層會有甚麼樣的打算，將會是我們要注意的地方。

本場比賽雙方的先發投手分別是柳賢振（Hyun-Jin Ryu）和羅比雷（Robbie Ray），從兩隊的戰績與先發投手來看，道奇是絕對佔上風。但我認為千萬不可忽略響尾蛇在主場強大的作戰能力，因此本場比賽我看好響尾蛇受讓過盤。

本場推薦：響尾蛇受讓過盤

(中時電子報)