球場成舞池！中華女籃奪牌跳舞謝球迷

世大運女籃賽28日結束，中華隊不負期望摘下銅牌，賽後中華女籃興奮擁抱，還為現場球迷獻上勝利之舞，全場歡聲雷動。

球場成舞池！中華女籃奪牌跳舞謝球迷

世大運女籃賽成功拿下銅牌，在頒獎典禮結束時，擔任中鋒的王維琳帶領球員們在場上狂歡慶祝大跳熱舞，希望能向力挺的粉絲表達感謝，歡樂的氣氛也感染澳洲及日本隊相繼加入尬舞；跳舞同樂，展現運動家的精神，讓看轉播的觀眾忍不住說，這是球場上最好的畫面。

(中天)