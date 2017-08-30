為什麼他來了後 Ｗ飯店紫艷中餐廳的生意也變好了？

被「麵球」包覆的〈砵酒翠盞焗 美國生蠔〉，是利用蛋白漿遇熱發泡的技法烹製，形色味皆很獨特。（攝影／姚舜）

乾鮑價格日漲，鄔海明南非四頭鮮鮑煲製的〈蠔皇四頭南非極品鮮鮑〉，除醬汁濃醇，並吃得出「溏心」口感，價格卻只要乾鮑十分之一。（攝影／姚舜）

〈翡翠香檳茸蘆筍素玉捲〉是用高檔的香檳茸與蘆筍、胡蘿蔔條搭配入餡，香氣十足。（攝影／姚舜）

〈黑椒米網美人筍煎和牛捲〉是用以蠔油炒過的和牛肉、筊白筍與洋蔥粒作內餡，春捲皮外再包覆米網炸製。（攝影／姚舜）

用自家發酵製成的泡椒炒製的〈泡椒鮮菌蘆筍炒龍宮三寶〉，「三寶」是干貝、龍蝦與螺片，故味道極鮮且口感富層次。（攝影／姚舜）

〈XO醬元貝菜遠煎脆麵〉的脆麵是用煮熟的生麵，以煎〈兩面黃〉的技法一球一球的煎製，費工費時。（攝影／姚舜）

〈海膽蛋白蒸澎湖活龍蝦〉的襯底蛋白用鮮濃雞湯提味，龍蝦肉上並用海膽加鮮甜味。（攝影／姚舜）

〈梅菜松阪肉蒸嫩豆腐〉是以陳年老梅菜為口感彈Ｑ的松阪豬肉賦味，單是這一道菜就可以扒好幾碗飯。（攝影／姚舜）

台北W飯店〈紫艷〉中餐廳主廚鄔海明曾在香港〈利苑〉集團歷練，故能以精湛「當代粵菜」廚藝演繹菜餚。（攝影／姚舜）

把焗蠔「藏」在一顆宛如汽球的麵衣裡，再將這「球」用蠔殼盛裝，殼底還襯著酥炸米粉生菜，然後再出菜上桌。這外形飽滿的「麵球」很薄、口感微微酥脆，淋了用豆瓣醬、辣椒油與蒜蓉調製的醬汁後燜焗的美國岩蠔，則鹹辣甘甜香充滿層次，真是一道形色味皆誘人的美餚。

〈砵酒翠盞焗美國岩蠔〉是台北W飯店〈紫艷〉中餐廳新菜單中的諸多美餚之一，曾在日本大阪麗思卡登酒率〈香桃〉中餐廳率廚藝團隊在〈2013年大阪米其林 〉摘星的〈紫艷〉主廚鄔海明，這回出新菜除堅守粵菜美味，並導入「食尚粵菜」精神，不厭精細地以精湛廚賦予粵菜「新表情」，食客在享受美味之餘，更能兼賞菜餚的美形、美色與美器，充滿食趣。

鄔海明的廚藝資歷頗豐，他曾先後在新加坡翡翠餐飲集團、馬來西亞大同餐飲集團，以及澳門金沙城中心司廚。而在有「廚界少林寺」之稱的香港利苑團旗下尖沙咀、灣仔與旺利苑餐廳的歷練，則奠定了他「食尚粵菜」的札實廚功。

利苑集團所以被稱「廚界少林寺」，主要原因是創辦人陳樹杰要求 集團同仁要術德兼修且利人利己，更要求廚師要時時創新，每周每月 〈利苑酒家〉主廚都要研發設計新菜，然後自己擔任評審長率領主管 一起品評。所以利苑在香港與澳門分店，不僅是〈米其林指南〉中常勝軍，出身利苑的主廚「人人是英雄，個個是好漢」，並常是同業挖角的對象。

鄔海明烹製的〈缽酒翠盞焗美國岩蠔〉，就是在利苑習得的「奇技」。「江湖一點訣，說穿了不值錢」，鄔海明說，那像吹了氣的「麵球」，其實完全沒用到麵粉，而是將岩蠔調味後，裹上了用蛋白和生粉調製的麵漿下到油鍋中油炸，這麵漿一遇到高溫就鼓起澎漲，像吹了氣的麵球，不只讓菜餚「有型有款」，嚼之薄脆亦豐富了口感。而且，這放冷了也不會塌陷的麵球，封住了岩蠔，熱油沒有直接接觸，使之得以保存甜度。

鄔海明到任後，〈紫艷〉的生意也扶搖直上，原因不只是他作的菜好吃、好看，更重要方是他「善變」，且不厭精細地為菜餚創造新的味覺與新的視覺。

〈XO醬元貝菜遠煎脆麵〉就是一道費時費功的菜餚。兩面煎焦的干貝用XO醬提味，不難、也不是重點。我欣賞的是那襯在干貝下、像個鳥巢形狀的脆麵。因為這不是食品加工廠的規格品，而是鄔海明用〈兩面黃〉的工序，用煮熟的麵在熱鍋上一球一球煎出的。

〈兩面黃〉是潮州菜，吃食時會淋紅醋並灑了砂糖吃。只是這菜雖然味美，但煎麵時得不時翻面，等於要一個專人，守著一口鍋子的慢工細活烹製，通常需時15至20分鐘才能大功告成。一份吃起來口感像生力麵或王子麵的脆麵能收客人多少錢呢？加上製作過程費時費工，所以如今潮粵餐廳也不易吃得到這菜了，而鄔海明不但願意做，並想出用「迷你兩面黃」權充鳥巢盛裝干貝的點子，豐富食客食趣並為菜餚加分，所以讓我感動。

菜單上沒有鮑魚就稱不上高檔粵菜餐廳，只是乾鮑的價格昂貴，非一般人負擔得起，鄔海明改用南非生鮑卻一樣可以烹出與乾鮑一樣的「溏心」口感。他將一斤四頭南非極品鮑魚先蒸軟，第二天再用加了花雕酒與鮑汁的老母雞湯燜煮8小時使其入味，再用大火煨煲收汁，成菜後不只形色宛如乾鮑，味香與口感也像極了乾鮑，價格卻只要乾飽的十分之一。

鄔海明這一季為〈紫艷〉開出的新菜還有：〈翡翠香檳茸蘆筍素玉捲〉、〈金網千絲芋頭糕〉、〈泡椒鮮菌蘆筍炒龍宮三寶〉，以及〈梅菜松阪肉蒸嫩豆腐〉等，形色味都很誘人，展現港澳高檔粵菜餐廳的風範氣韻，這樣的菜，台灣坊間粵菜餐廳不易嘗到。

(工商)