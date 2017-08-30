避免邊界誤會再起 印度要邊防部隊狠學中文

中印邊界對峙，傳印度為避免再發生誤會，要求邊界軍人學中文。圖為中印邊境乃堆拉山口，一名解放軍邊防軍人（右）與一名印度邊防軍人隔著邊界的鐵絲網值勤。（新華社資料照片）

中印邊界對峙不久前得到解決，為了避免誤會再次發生，印度邊防部隊決定新入伍人員必須強制學習中文，目標是每人能說五六十句。

據大陸《環球時報》報導，由於洞朗對峙，印度「印藏邊境警察部隊」決定，新入伍人員必須能說流利的中文。該部隊一名高級軍官說，從今年開始，學習語言是新兵培訓的組成部分，包括普通話和藏語。

報導稱，該名軍官表示，目標是整支隊伍都掌握，以便能同中國軍隊無障礙交流。「我們幾乎每天都要與中國士兵互動。學習中文有助於避免誤會，更好地解決對抗。」

報導稱，「印藏邊境警察部隊」有9萬人，但懂中文的不足150人，而且他們也說不出10句中國話。目前，該部隊已經聘請12名老師，希望可以讓每個人都掌握五六十句中國話。

(中時)