消失螢光幕3年 吳敏一天三場歌廳秀還千萬債

吳敏創業、從政雙雙失利，讓她欠下千萬債務。(圖/本報系資料照)

資深藝人吳敏踏入演藝圈近50年，演出長壽本土劇《鳥來伯與十三姨》再創事業第二春，不過創業及角逐台中市議員通通失利，欠下千萬元債務須償還，不過她並為此喪志，反倒是一天接三場歌廳秀努力還債。

吳敏昨天錄《冰冰SHOW》，她透露雖然消失在螢光幕3年時間，但其實並未閒著，反而是轉戰豐原巨騰文創唱秀，加上背後有資深歌仔戲明星連明玥幫忙，規格堪稱是舞台劇等級，主要在高速公路出口專接遊覽車包團，平均一天能接到三場，雖然收入無法跟演《鳥來伯》時相提並論，但求三餐溫飽是絕對足夠，而她也透露已有孫女上國二，可說是享盡天倫之樂，對於積欠的債務仍未還清，她則表示沒什麼好丟臉的，一直都有在還呀。

(中時電子報)