反國民黨就對了？單厚之：民進黨離人民越來越遠

藍綠對抗離民意越來越遠？立法院第三次臨時會29日繼續審查前瞻預算案，國民黨立委在議場舉牌抗議。（報系資料照 張鎧乙攝）

按照過往藍綠對抗的模式，反年改鬧場世大運開幕，引發全民憤怒，應該會拉抬蔡英文政府聲勢，但根據民調結果，小英與民進黨民調依舊低迷。媒體工作者單厚之分析，民進黨反國民黨數十年，還停留在「國民黨反對，就一定是對的，就能獲得民眾支持」的膝反射思維，也讓民進黨離人民的需求越來越遠。

根據《美麗島電子報》在8月24、25日所做的「八月國政民調」，蔡總統的滿意度為27.2％、不滿意度為60.2％，相較於7月的29.8％滿意、57.3％不滿意，蔡政府的滿意度又再次下滑；蔡總統的信任度，也從7月的35.7％下降到34.6％，不信任度則從46.2％升高到49.5％。

8月接連發生了815全台大停電；819軍公教世大運開幕式鬧場；世大運台灣選手拚搏，激勵了這片土地上的每一個人。

819世大運開幕鬧場，導致反年改陣營的分裂，軍公教灰頭土臉，連帶的藍軍也臉上無光。國民黨的好感度從7月的23.4％略微提升到24.5％；但反感度卻從7月的45.5％提高到47.4％。但綠營似乎也沒有因此得益，民進黨的好感度，也從7月的30.1％、下滑到28.3％；反感度則從44.2％，上升到47.6％。國、民兩黨的好感與反感度，已經相差無幾。

單厚之分析，「八月國政民調」可看出，原本敵消我長的藍綠對抗戰略思維，似乎已經失效。

無論是追查黨產、轉型正義，乃至年金改革，都有修理敵人、一吐怨氣的味道。但就政治效應來看，就算把國民黨逼到關門、轉型正義進行到底，又能對民調有多大的幫助？多久的效果？

不少人主張，選民進黨就是認同民進黨的方向，「如果都跟國民黨的作法一樣，何必政黨輪替？」在實務上，往往容易墮入一種「國民黨反對，就一定是對的，就能獲得民眾支持」的膝反射思維，認定民意會站在自己這裡，卻沒注意到民氣的流失。

結果像是「一例一休」，民進黨最終似乎還是重新走回國民黨當初的主張，準備要修法回到當初的版本。這活生生就是當初馬英九《證所稅》的翻版，最後還是乖乖修回來。

同樣的，在815大停電之後，林全院長對於核電的態度，也幾乎和當初宣布封存和核四的馬英九、江宜樺沒有太大的不同。而社會大眾擔心的是，現在立法院如火如荼的「前瞻計畫」，會不會重蹈前面幾個政策的覆轍？

反國民黨數十年，民進黨終於在2016年取得懸殊的勝利。但一直放不下國民黨，無論好壞政策一律反對，也讓民進黨離人民的需求越來越遠。

(中時電子報)