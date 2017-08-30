「極東」輕旅行！「馬崗漁港」賞燈塔、尋海星、品咖啡

極東馬崗漁港-恬靜使人心曠神怡。（新北市漁業處提供）

在碧海藍天下啜飲一杯咖啡，遙望美麗三貂角燈塔！來趟「極東小旅行」吧！暑期就快結束了，還沒有安排出遊嗎？新北市政府推薦您一趟夏末初秋極東馬崗漁港輕旅行，來貢寮馬崗遊全台最東邊的漁港、漁村、咖啡館及燈塔，快抓住夏天的尾巴，來趟馬崗漁港極東輕旅行吧！

馬崗潮間帶-生態資源豐富。（新北市漁業處提供）

馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里，鄰近三貂角燈塔，是全台最東端的漁港，站在港內的馬崗平台上欣賞海天一線，享受風和日麗，和煦海風輕撫臉龐，浪花一陣陣打在礁石上灑出一片雪白，奏出大自然樂曲，使人心曠神怡，在平台上還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶，馬崗潮間帶又稱為魔鬼洗衣板，蘊藏多種海洋生物且生態資源豐富，在潮池裡或石塊下，還可以看到許多海星、螺類、藻類和貝類，是親子體驗潮間帶生態的好去處。

馬崗極東-咖啡館陣陣飄香。（新北市漁業處提供）

在漁港看完美景及體驗完潮間帶生態後，不妨到馬崗漁村走走，運氣好還能看見隨性散在漁村街道上的石花菜，漁村大姐手未停歇地忙著整理，經過反覆多次日曬後，漸漸轉白的石花菜散發出夏日限定淡淡海味。在馬崗漁村內還有間全台最東邊的咖啡館在漁村內發散著陣陣咖啡香，馬崗街27號咖啡小館的老闆及老闆娘夫婦愛上馬崗、買下百年石頭屋經營咖啡館，可以在此點一杯手沖單品咖啡搭配老闆特製家常滷肉飯，在館內度過悠閒的午後，或者可以按圖索驥，跟著牆上老闆設計的馬崗漁村導覽地圖，一起探索馬崗漁村濃濃的人情味。

農業局長李玟表示，馬崗是全台灣的極東點，有著全台最東邊的漁港、漁村，在地漁村保留原有純樸恬靜風貌及在地人文，讓現代民眾能夠在緊湊的生活節奏中，可以找到讓心靈沉澱的好去處，歡迎民眾不妨趁著假日，來趟馬崗漁港極東輕旅行，細品漁村恬靜淳樸之美！

(中時電子報)