放寬雞蛋芬普尼殘留標準？蔣萬安轟政府阿Q

國民黨立委蔣萬安。（中時資料照／姚志平攝）

毒雞蛋事件爆發後引起國人恐慌，不料又傳出政府要放寬芬普尼在雞蛋的殘留量標準。對此，國民黨立委蔣萬安諷刺表示政府是天真以為，放寬標準後，台灣人民對芬普尼的 「可承受度」也跟著增強？他說政府的「阿Q精神」令人傻眼。

農委會副主委陳吉仲昨日表示，外界對雞蛋芬普尼殘留，所用的標準值5ppb，是檢測儀器的最低數據，但不見得適合視為殘留標準，因此雞蛋的芬普尼殘留標準需要檢討，農委會將召開專家會議，依照每人每日的雞蛋消費量，以及芬普尼對人體的影響，訂出確保消費者安全的最適殘留量，再送交衛福部，由於要經跨部會討論，目前沒有訂出殘留標準的時間表。

對此，蔣萬安表示，毒蛋事件爆發後，政府處理慢半拍、各部會還各唱各的調。政府竟還要放寬芬普尼在雞蛋的殘留量標準。他質疑政府想藉由放寬標準，未來可以高枕無憂、避免處理令他們頭痛的「毒蛋」問題？還是天真以為，放寬標準後，台灣人民對芬普尼的 「可承受度」也跟著增強？

他說難道以為標準放寬後，部分含芬普尼雞蛋就符合標準，國人就可免於毒蛋風暴、從此安心食用雞蛋？他諷刺表示政府的「阿Q精神」令人傻眼。

蔣萬安指出，蔡政府碰到問題時不斷測試民眾忍受底限，缺乏通盤檢討、積極訂定標準程序的判斷能力。蔡政府始終溝通不到位的態度、又無法徹底解決問題，「讓我想到此時此刻正在護航幫蔡政府強過前瞻預算的民意代表們，真的有違選民的託付」。

(中時電子報)