印度警察好勇猛 徒手扛走炸彈救400學童
印度一名警察上周五將學校裡面驚現的一枚22磅的炸彈徒手撿起，並帶著這枚威力足以炸毀學校的炸彈飛奔了長達1公里，讓400名學童免於傷害，他也因這救人第一的英勇行為被當地民眾譽為英雄，警局也因此給予這名警察獎金鼓勵他的勇氣。
據《每日郵報》報導，印度中央邦薩格爾縣一所小學的遊戲場上周五驚現一枚長達30公分、重達22磅的炸彈，當地40歲的警察帕特爾（Abhishek Patel）在接獲報案後抵達學校，當下認為情況危急，因此想都沒想就徒手撿起這枚炸彈，並且扛在肩上飛奔了1公里到學校外面空曠的道路上，一心只想將學校裡400名學童受到的危機減到最低。
這枚隨時可能會爆炸的炸彈影響的範圍可達半徑約500公尺，帕特爾在飛奔至學校1公里遠處也沒敢鬆懈，直到拆彈小組抵達現場後，帕特爾才將炸彈交由專業小組接手。
帕特爾的英勇事蹟受到當地民眾的稱讚，紛紛稱他是英雄，他的上司也因此頒發給他5萬元盧比（約新台幣2.3萬元）的獎金作為嘉獎，他也對此表示：「鑑於附近都是住宅區和學校，我唯一的目標就是將炸彈帶的離那裡越遠越好」，也說「這是一個高風險的工作，我也可能因此喪命，我這麼做是為了學校裡上百名學童，他們是我們的未來」。
(中時電子報)
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