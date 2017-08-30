政策不完整 雙多胞胎家庭遭長期忽視

政府的生養托育政策遭疑長期忽視了雙多胞胎家庭，雙多胞胎家庭只能夠在各種「沒被考慮到」的政策中自力自強，民間團體為此在「公共政策網路參與平台」提議，建請政府針對雙多胞胎家庭提出完整政策方案。（公共政策網路參與平台）

雙多胞胎家庭從懷孕、醫療、托育、就學，都較一般家庭風險更高、也有不便，民間團體日前向政府「公共政策網路參與平台」遞案，質疑政府政策長期忽視，建請政府針對雙多胞胎家庭提出完整政策方案，目前累積已獲3000餘人連署附議，距離5000人成案門檻還剩一段距離，若成案政府必須在2個月內回應提案。

發起連署的台北市雙胞胎協會日前在臉書呼籲，爭取的不只是雙多胞胎的福利權益，「更是要開第一炮，要求政府重視少子化問題，好好檢視現今所有婦幼政策、幼教政策！」如果極少數不到一成的雙多胞胎家庭要求的權益，政府都無法做到，更遑論九成的單胞胎家庭？要求政府制定或修改不適宜的婦幼與教育政策！

提案中指出，政府的生養托育政策長期忽視了雙多胞胎家庭，雙多胞胎家庭只能夠在各種「沒被考慮到」的政策中自力自強，在不健全的生育政策環境中生存。依據國民健康署的資料，93至104年期間，出生嬰兒人數逐年減少，但雙多胞胎嬰兒人數卻倍增，政府不應再忽視雙多胞胎家庭的權益，亟需制定完整的政策。

談及雙多胞胎家庭遭受政策忽視，提案中舉例，雙多胞胎屬於高風險妊娠，需要更多的醫療協助，但在健保政策中相關措施完全付之闕如，「例如羊膜穿刺的健保補助，僅針對34歲以上孕婦，同為高風險妊娠的雙多胞胎孕婦並無補助。」

另外，雙胞胎申請勞保半年期育嬰假津貼時，必須以A寶寶申請半年，半年後，再以B寶寶申請接下來的半年，無法一次以雙胞胎直接申請一年，申請程序不便。

關於生活上的諸多不便，提案還舉例，雙胞胎聘請外勞的資格點數少1點，沒有後援的雙薪家庭勢必要一位離職來帶雙胞胎，甚至往後無法回到職場，提高了失業率。許多保姆聽到雙多胞胎就不願意接案。甚至，公幼抽籤大部分縣市都沒有共籤，如果只有雙胞胎其中一個中籤，家長被迫要分開接送，甚至放棄中籤資格。

此外，許多法令都用胎次來做相關規定，例如第三胎以上鼓勵生育措施、兒童醫療補助等。如果第二胎是雙多胞胎情況，到底是否符合補助，通常需要額外說明，成為法令文字不明確的例外規定。

提案團體和雙多胞胎家庭呼籲政府，請就雙多胞胎家庭的每個階段，規劃出完整、具有延續性的政策方案，並將政策內容整合印製為雙多胞胎媽媽手冊、雙多胞胎健康手冊等，完備整體國家的少子女化政策。

政府建置的「公共政策網路參與平台」，提供公民參與政策機制，程序是在提議階段先完成提案，接著必須通過政府檢核提案，檢核過關之後60天內取得5000份附議數，政府就必須回應提案。

(中時)