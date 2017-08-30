2船相撞致船長失蹤 海巡進行最後搜救

基隆海巡隊今早8時將翻船的「立發1號」拖回基隆八斗子漁港。（張穎齊攝）

海巡隊將「立發1號」拖至碼頭。（張穎齊攝）

潛水員下水搜救。（張穎齊攝）

潛水員表示「仍一無所獲」。（張穎齊攝）

基隆籍漁船「立發1號」與「新凌波16號」昨(29日)凌晨4時許，於花瓶嶼西北西處進行捕魚作業時，未注意到彼此船隻，不慎相撞，造成「立」船翻覆，船上5名船工落海後獲救，但54歲的船長林志男不幸失蹤，基隆海巡隊今早8時將「立」船拖到八斗子漁港碼頭，進行到岸的搜救作業。

今早8時，海巡隊將「立」船拖至八斗子漁港碼頭，但因該船呈「翻船」之貌，首先派出潛水人員下水尋找，潛水員搜索完畢後表示「船內雜物過多，一片凌亂，仍不見船長蹤影」，海巡隊稍後也將出動吊車，將整艘船翻過來，再進行最終搜救。

(中時)