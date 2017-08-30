動物園推美味！「田董米」守護水鳥、愛台灣

新南的米稱為「田董米」，代表這裡環境良好、能讓人回味過去的農村生活。（台北市立動物園提供）

支持小農、愛護台灣生態！來動物園瞭解大自然、看可愛動物，也能品嘗美味的「田董米」。台北市立動物園是推廣環境教育的重要場域，除了動物與植物外，環境的健康與永續更是與遊客溝通的關鍵議題！

動物園每年入園人數超過300萬人次，為加深國人及外國觀光客落實生活中友善環境的行為，動物園積極的開發獨具特色的保育商品供遊客挑選，像是由返鄉青年與在地農民共同推動友善環境耕種，以及進行棲地營造生產安心美味的宜蘭新南「田董米」！

現在到動物園「黑熊小食堂」就能買到了哦！送禮自用兩相宜，請大家多多選購，一起來守護台灣珍貴的水鳥資源及美麗的水田景緻。

「董雞」因為叫聲為「董～董～董～」，老一輩的農民稱牠「田董」。（台北市立動物園提供）

宜蘭縣壯圍鄉新南村保留了大面積連續的「湛水田」，「湛水」是一種水稻田的灌溉管理方式，使田中水位長時間維持一定深度，可改良土壤性質，以利水稻生長。這正是台灣最主要的候鳥族群－冬候水鳥喜愛的環境，更是金斑鴴、小辮鴴、雁、董雞(田董)等許多水鳥的家。

近年來，蘭陽平原水田快速流失，棲地條件大不如前，鳥類數量明顯減少。為了守護快速消失的珍貴資源，在地居民串聯合作，選定霧罕路以東的區域，創辦有「雞」認證的「新南田董米」，希望秉持「生態與農業結合」的精神，讓人、土地、鳥類得到健康，並將利潤直接回饋農民與社區，建立良性循環。

選擇友善環境耕作的農產品，確保家人食的安全、享受綠色生活。（台北市立動物園提供）

為什麼叫「田董米」呢？「董雞」因為叫聲為「董～董～董～」，老一輩的農民稱牠「田董」，曾經是農村生活的好朋友，卻因為農藥使用、環境破壞，數十年後的今日竟成為難得一見的稀有鳥類。經過幾年的尋找及觀察，新南為宜蘭相對容易見到董雞的地方。

數量穩定，「董～董～董～」的叫聲不時響起，所以特別將新南產的米稱為「田董米」，代表這裡環境良好、能讓人回味過去的農村生活。

水田是許多水鳥度冬、覓食的重要棲地，在鳥類保育上，扮演了極為重要的角色。在台灣，除了新南，還有許多珍貴的水田棲地，如黑面琵鷺穩定度冬的竹安、雁鴨數量驚人的利澤簡、擁有美麗森林守護的內城等地區，都需要我們的重視與支持。

為了我們及後代子子孫孫的生存與生計，維護生物多樣性絕對是我們無法迴避的責任，更重要的是，每個人都可以從自己的生活開始落實，例如選擇友善環境耕作的農產品，確保家人食的安全、享受綠色生活、保障農民的生計，更能守護野生動物及其棲息環境，共同創造生產、生態與生活三贏的契機。

「田董米」送禮自用兩相宜。（台北市立動物園提供）

歡迎大家常來台北市立動物園逛逛，離開之前，別忘了順道去麥當勞旁的「黑熊小食堂」購買「田董米」回家和親友分享，同時支持宜蘭新南村的棲地保育哦！

(中時電子報)