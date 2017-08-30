閨密狂髒話譙楊丞琳 海裕芬傳訊爆氣：太賤！
海裕芬（海芬）演藝事業橫跨主持、戲劇，日前以《花甲男孩轉大人》中的姑姑一角爆紅，近期將與好友楊丞琳在新戲合作，楊丞琳為呈現劇中絕佳默契，曾找海裕芬同居，沒想到竟遭以要拍片原因拒絕，讓楊丞琳忍不住糗好友:「跩什麼跩啊？」然而昨（29日）海裕芬卻驚在臉書透露，她傳訊飆罵楊丞琳：「妳們太賤了！我一個星期不要理妳！真的很雞X！」
海裕芬昨天結束工作後，到戲院捧場楊丞琳的新片《紅衣小女孩2》，海裕芬自認：「熟悉我的人一定知道我有多怕黑又怕鬼」，不過她仍獨自進影廳欣賞電影，散場後她傳訊給楊丞琳，大罵：「不是說是恐怖片？哭死我了啦！我明天還要拍吻戲耶！妳們太賤了！我一個星期不要理妳！真的很雞X！」
不過，海裕芬在文中也大讚楊丞琳的精湛演技「之後的戲我要用生命去愛妳！然後不用回我！因為我要一個星期不要理妳！我需要冷卻我的悸動！」兒揚塵琳看完好友訊息後，也在臉書貼笑臉、以及哭笑不得貼圖，並留言回應：「忍不住還是想回妳...」，雙姝互虧，更展現彼此的好交情。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。