閨密狂髒話譙楊丞琳 海裕芬傳訊爆氣：太賤！

楊丞琳與海裕芬私下永好交情，不過近日海裕芬卻傳訊飆罵好友，還放話一星期不理對方。（圖／本報系資料照片）

海裕芬（海芬）演藝事業橫跨主持、戲劇，日前以《花甲男孩轉大人》中的姑姑一角爆紅，近期將與好友楊丞琳在新戲合作，楊丞琳為呈現劇中絕佳默契，曾找海裕芬同居，沒想到竟遭以要拍片原因拒絕，讓楊丞琳忍不住糗好友:「跩什麼跩啊？」然而昨（29日）海裕芬卻驚在臉書透露，她傳訊飆罵楊丞琳：「妳們太賤了！我一個星期不要理妳！真的很雞X！」

海裕芬昨天結束工作後，到戲院捧場楊丞琳的新片《紅衣小女孩2》，海裕芬自認：「熟悉我的人一定知道我有多怕黑又怕鬼」，不過她仍獨自進影廳欣賞電影，散場後她傳訊給楊丞琳，大罵：「不是說是恐怖片？哭死我了啦！我明天還要拍吻戲耶！妳們太賤了！我一個星期不要理妳！真的很雞X！」

不過，海裕芬在文中也大讚楊丞琳的精湛演技「之後的戲我要用生命去愛妳！然後不用回我！因為我要一個星期不要理妳！我需要冷卻我的悸動！」兒揚塵琳看完好友訊息後，也在臉書貼笑臉、以及哭笑不得貼圖，並留言回應：「忍不住還是想回妳...」，雙姝互虧，更展現彼此的好交情。

(中時電子報)