不撤出中國! 樂天再度籌錢緊急注資
因「薩德」問題在中國大陸陷入經營困境的樂天集團將從中國籌措資金，進行第二輪緊急注資。外界認為，在中韓「薩德」矛盾緩解前，中國反制措施不會鬆綁，樂天的損失或將越來越大，甚至會撤出中國市場。不過，樂天表示，如果現今情況持續，可能會對項目投資進行部分調整，但絕對沒有撤出中國計劃。
據大陸《環球時報》報導，今年3月，樂天集團為樂天瑪特中國賣場注資3600億韓元(約合104億新台幣)用於運營，目前已全部用盡。截至7月底，樂天瑪特在中國的112家賣場中，仍有74家停業，13家臨時休業。截至目前，樂天瑪特在中國已損失5000億韓元，如果停業狀態持續到年底，損失金額將達1兆韓元。
報導稱，然而，韓國政府仍不顧韓企遭受的巨大損失，執意部署「薩德」。韓國政府28日說，將儘可能在9月初完成剩餘「薩德」發射車的臨時部署。比起從上週起就在韓國政治圈流傳的「8月內部署說」，更可靠的是，4個月以來的「半邊運營」即將轉化為「薩德」的完全啟動。
報導稱，29日下午，韓國民間團體「開創和平與統一聯合」在首爾龍山區韓國國防部門前舉行集會，反對追加「薩德」設備，要求撤銷部署。
(中時)
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