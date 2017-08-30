華山基金會金門送愛 邀鄉親替天使站加油
金門65歲以上老年人口約占總人口數的11％，縣府將老人照顧政策列為重點工作。華山基金會在金門地區也設有2座天使站，服務超過130位弱勢長輩，愛心關懷的成果獲得好評。
該基金會昨舉辦「為愛發聲．舞出自我」金湖站3周年感恩茶會，吸引近70位老人家來到，與當地KDC舞蹈團一起動動筋骨，也享用由金沙湖畔飯店免費提供的「愛心火鍋」。大家開心談天說地，度過共餐的美好時光，蘇阿公還以一首「感恩的心」，表達他們對公益關懷團體的由衷感謝。
華山基金會為3失(失智、失能、失依)長輩，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲、原床泡澡等服務，足跡遍及金門5鄉鎮，目前正進行「送愛到家～因為有您」活動，每個月1250元、每年1萬5000元，邀請在地鄉親認助常年到宅服務經費，幫助1座天使站守護100位老人。愛心專線：(082)327-204張先生。
(中時)
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