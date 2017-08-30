輔大性侵案 王姓男大生不服退學吿官勝訴

喧騰一時的輔仁王姓男學生被控參加學姊跟同學的私人畢業聚會，王趁酒意企圖在走廊性侵不省人事的學姊，遭校方依《輔仁大學學生獎懲辦法》懲處後退學。王不服提吿，台北高等行政法院今(30日)審結，判決王勝訴，撤銷原退處分。本案可上訴。

對次判決理由北高行還未公布。本案2015年6月發生後，直到去年5月受害人的男友在臉書上發文，爆出時任輔大社科院院長、心理系教授夏林清參與的工作小組疑似吃案，夏為了校系名聲欲息事寧人，還用言語造成被害人二次傷害，引起網友熱議，夏公開回擊；受害人後來在臉書向夏及輔大心理系道歉，引發另一波爭議，連駭客組織「匿名者」也對輔大官網發動攻擊，輔大後來將夏停職。

由於網路上眾說紛紜，輔大後來發聲明表示絕無吃案，強調案件發生後，被害學生隨即報警處裡，校方同時接獲通知，並依規定召開緊急會議與性平委員會，也依規定通報教育部，王姓同學也依規定懲處後退學。

但王不服處分，依法提起救濟程序；5月18日申訴依然維持退學處分，9月26日召開輔仁大學學生申訴評議委員會，認為王申訴無理由，第三次維持退學處分。此外，新北地院今年1月26日依乘機性交未遂罪對判王3年6月徒刑，可上訴。

新北地院判決認定，前年6月，王姓男大生獲邀參加學姊的畢業聚會，學姊與數名同學晚間相約在學校教室喝酒、吃東西、聊天；凌晨3時許，王的學姊不勝酒力，意識不清，王表示他可以帶學姊回家，眾人看到他扶學姊離去。

王拉著學姊搭電梯，走出一樓電梯口後，趁著酒意將學姊拉到電梯旁走廊不容易被人發現處，讓學姊躺在地上，脫下學姊牛仔短褲、內褲，意圖性侵。學姊隱約感覺有人壓在身上，但無力反抗。

(中時)