不理會川普 美防長馬蒂斯力抗變性人禁令

美國總統川普（圖左）要求執行禁止變性人入伍的命令，卻遭到馬蒂斯（圖右）冷凍。（圖/美聯社）

據美國國會山報（The Hills）報導，現任美國總統川普（Donald Trump）執意要在軍隊推動對變性人的禁令，卻似乎遭到軍方高層和自己的國防部長冷處理。繼先前向五角大廈（the Pentagon）寄出備忘錄後，防長馬蒂斯（Jim Mattis）卻於今日向三軍發出聲明，以仍需審慎考慮為由，持續擱置這項倍受爭議的禁令。馬蒂斯向多間媒體透露，由於總統期望的禁令，是連現役的變性人官兵都受影響，他將擇期向川普提出自己專業的建言，重新考量這項政策。

歐巴馬政府於去年，終止對變性族群入伍報效國家的禁令。實際上，在美軍編制中，目前至少有1,320至6,630名變性士官兵服役中。在川普推文後，立即引起不少美軍官兵的砲轟，甚至有5名曾在伊拉克等前線服役過的退役變性軍人，向法院對川普提出訴訟，認為總統此舉並未與軍方高層協商，就草率地下達命令，不僅無益於改善軍隊環境，反倒造成更大的歧視和對立。

美軍究竟會不會擋變性人入伍？（圖/美國陸軍）

在川普眼中，他認為美軍開銷過大的因素之一，是由於在前朝歐巴馬政府時代被允許入伍的這群變性官兵，他們耗費過多的醫療資源，但此言論一出，立即遭到輿論的砲轟，指稱美國有錢花數億、數十億美元研發購買武器，卻不願給自己的官兵最好的健康保險？而對禁令始終保持冷態度的馬蒂斯則表示，他將會與國土安全部（Department of Homeland Security）進行協商，考量整體的情況後，再向總統提出最完善的建議和計畫，即便真的要執行禁令，也要確保美軍的戰力不因此受挫。

(中時電子報)