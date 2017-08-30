表面強硬 中國印度拼經濟 私下7月前協議撤軍
中國與印度的邊境爭議僵持了超過兩個月，雙方劍拔弩張，大有一觸即發的態勢。但就在金磚峰會前，印度與中國28日發表聲明，宣布已達成撤軍協議。
事實上，據日本經濟新聞29日報導，在雙方互相譴責的同時，中印早在7月之前，便已透過外交管道，就結束對峙達成了非正式協議。兩國討論了「以暴雨和降雪等自然現象為由」，或「在可能開始降雪的9～10月之前」，完成分階段撤軍的方案。
分析指出，中印同意結束對峙的原因之一，在於雙方經濟關係不斷加深。印度大力吸引製造業，而中國企業在通信等領域投資，創造了當地就業機會。而中方也有人擔憂，同屬大國的中印爆發全面衝突，將影響與歐美國家的貿易投資關係。
據印度政府相關人士透露，從在洞朗地區對峙的軍隊人數來看，截至27日，印度陸軍為150人左右，中國為190人左右。而印度和中國8月中旬曾分別部署了約320人和近500人，但似乎正在分階段減少。
另一方面，中印兩軍在本國領土上，則分別部署了超過1萬人的後方部隊，令緊張局勢加劇。無論是中國國家主席習近平，或是印度總理莫迪（Narendra Modi），都不願被國內批為軟弱，一直在審慎探索協議的公佈時間。
中印領導人將出席9月上旬在廈門舉行的金磚國家峰會。有分析指出，雙方認為，峰會是向國際社會展現關係改善的良機，因此選擇在28日公佈消息。
中印8月28日結束了在洞朗地區的對峙。兩國外交部同一天分別發佈聲明。包括中印在內的「金磚國家首腦峰會」將於9月上旬舉行，分析認為，經濟關係不斷加深的中印避免了決定性的對立。
(中時電子報)
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