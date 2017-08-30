印度撤軍 陸媒：釘子拔了 留下的卻是洞

在中印邊境乃堆拉山口，一名中國邊防軍人（右）與一名印度邊防軍人隔著邊界鐵絲網值勤。（新華社）

中國與印度長達兩個多月的對峙在28日宣告結束，印方軍隊最後妥協，撤出邊界線。對此，陸媒形容「釘子拔了，留下的卻是洞」，因為此事證明中國的威懾力有漏洞存在。

大陸鷹派媒體《環球時報》在今(30日)發表社論，對持續70多天的中印洞朗對峙做出總結，稱印度撤軍的事實，等於承認了中國對洞朗地區的主權與控制權，中方也表示要繼續在洞朗地區巡邏駐守，但是除此之外，其它部分仍很模糊。

文章指出，就美日的觀點而言，期待中印走向長期對峙、彼此消耗的願景沒了，就像「煮熟的鴨子飛了」；對中國而言，卻像「拔了釘子、留下洞」，給中國留下深刻教訓。

觀察這次事件，得知印度會從事不按國際關係邏輯的冒險，對照G20國家水平的行為規範難以解釋，這是在與印度打交道時應該注意的。

文章也強調，中國的威懾力有明顯漏洞，補上是當務之急，因為威懾力是阻止嚴重挑釁發生的外圍防線；由於世界局勢錯綜複雜，中國已經進入全球地緣政治的旋渦，未來必須更經得起「耗」的競賽。

(中時電子報)