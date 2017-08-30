出售半導體事業 東芝、威騰簽約可能延至9月

東芝出售半導體記憶體事業的談判已接近尾聲。《日本經濟新聞》報導，東芝31日召開董事會，將針對賦予美國威騰電子(WD)陣營排他性談判權進行表決。有關威騰的出資方法等其他條件，將待今後討論，東芝盼能在9月之內完成簽約。

排他性談判權具有法律約束力，東芝一旦賦予威騰排他性談判權的話，在一定期間內，無法與威騰之外的其他陣營進行談判，意即不能再與由日本金融機構與美國私募基金組成的「美日聯盟」以及台灣鴻海集團等談判。

報導指出，東芝社長綱川智與威騰的執行長米利根（Steve Milligan）正在東京都內會談，至29日的會談中已針對威騰在收購東芝記憶體後不派遣董事達成協議。威騰陣營是由美國投資基金「KKR」、日本官民基金「產業革新機構」、日本政策投資銀行等組成。

雙方目前已大致決定，收購額為2兆日圓，1兆日圓由KKR、革新機構、政策投資銀行出資，7千億日圓由主要往來銀行等提供貸款。威騰約以1500億日圓取得沒有表決權的可轉換公司債(CB)以及優先股，公司債轉換後約可持有15%的股權。東芝也出資一部分。

威騰在取得排他性談判權後，將撤銷對東芝的多項訴訟。今後談判的焦點是威騰對東芝記憶體的經營干預程度。威騰希望將來出資比率可達到33.3%，至於何時調高出資比率目前雙方仍有歧見。

日經報導，東芝與威騰正在尋求妥協點，希望9月之內能完成最後的簽約。談判若有困難時，賦予威騰排他性談判權及簽約日期也可能延宕。

即使雙方簽約完後，還要等中國等日本國內外攏斷法審查，若2018年3月底以前未完成收購，東芝將因連續兩季負債超過而廢止上市。中國的審查最短也要6個月，東芝為維持上市目前必須採取增資等對策。

《產經新聞》報導，東芝將在31日的董事會上正式決定將半導體事業出售給威騰，但因雙方還要協商有關今後經營體制等課題，且研擬合約的工程浩大，故可能延至9月以後簽約。

(中時)