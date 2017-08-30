夏季限定「九州限定沖繩香檬鬆餅」酸甜好滋味！

九州鬆餅咖啡夏季限定新品「九州限定沖繩香檬鬆餅」，即日起全台門市同步販售，建議售價300元／單點。（圖片提供／九州鬆餅咖啡）

連鎖品牌九州鬆餅咖啡看準炎夏商機，加入新鮮香檬為原料，推出夏季期間限定新品「九州限定沖繩香檬鬆餅」，即日起全台門市同步販售，建議售價300元。

新品「九州限定沖繩香檬鬆餅」選用九州沖繩香檬鬆餅粉與台灣香檬汁製作，內層夾入手工酥脆派皮增加口感，塗上清香香檬卡士達醬與濕潤手工炒糖鮮奶油，最後淋上香檬蜂蜜淋醬及香草冰淇淋點綴，入口7種穀物製作鬆餅口感Ｑ彈，香檬蜂蜜淋醬與香檬卡士達醬在口中融合無違和感。

除了來店品嚐美味鬆餅外．也可購入「九州沖繩香檬鬆餅粉」在家DIY製作，混合大分縣小麥粉、福岡糯米、佐賀胚芽押麥、長崎糯黍、熊本紫米、鹿兒島粳米、宮崎發芽玄米等7種穀物原料，並加入沖繩產新鮮香檬鮮榨原汁增添風味。

(中時)