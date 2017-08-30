「創新引領，融合發展 」江丙坤、張志軍今出席15屆贛台會

不畏兩岸關係冷，國台辦張志軍主任致詞時重申：「堅持九二共識，繼續推動兩岸社會融合發展的決心。」（王雅芬／攝）

第十五屆江西「贛台會」8／30日上午在九江市舉行。（王雅芬／攝）

財團法的中華出版基金會、江西出版社在贛台會中舉行贛台版權貿易圖書展。（王雅芬／攝）

十五屆「贛台會」首次增加了贛台版權貿易、出版文化類的品項。（王雅芬／攝）

時隔十一年，十五屆江西「贛台會」8/30日上午再次在知名景點、世界文化景觀廬山所在地九江市文化藝術中心舉行。國台辦張志軍主任、江西省委鹿心社書記、劉奇省長及台灣三三企業交流會會長江丙坤，全國台企聯會長王屏生，台灣工商協進會榮譽理事長黃茂雄，臺灣商業總會理事長賴正鎰等兩岸政商界連袂出席開幕式。

本屆「贛台會」不畏兩岸關係冷，秉持兩岸一家親理念以“創新引領、融合發展”為主題持續推動兩岸各領域交流合作與發展，參會人數近800人，其中臺灣嘉賓約500人，簽約台資項目74個，簽約金額約40億美元，創歷屆“贛台會”新高。2017年上半年在江西新註冊的台資企業有18家，截至今年6月，累計引進台資項目3349個，資本達122.6億美元，經過15年的交流與耕耘台資已成為江西第二大外資來源。

江丙坤致詞時表示：「江西得天獨厚，近年因廣東、沿海勞工與土地成本上揚台商已逐步轉移至內陸城市，江西地大、物大資源豐富、文化博大，今後十年將是江西的大好年，必定會像大陸沿海城市一樣突飛發展，並呼籲台商要飲水思源為兩岸和平交流貢獻心力。」

國台辦張志軍主任致詞時重申：「堅持九二共識，繼續推動兩岸社會融合發展的決心。目前大陸在全面推動深化改革，在一帶一路及中國製造2025政策與計畫引領下，希望台商及企業能抓住機會同蒙其利。台灣最大的優勢源於兩岸是一家人，大陸在發展的同時，也一併考量台灣的發展，兩岸一家親，希望台灣能一起搭上快速發展的列車。」

贛台主要簽約項目以高新技術產業、現代服務業、先進製造業和現代農業等為主，但今年首次增加了贛台版權、出版文化類的品項，據2016年資料，江西文化產業綜合指數位居全國第九，且生產力指數也居於第七，其中江西出版集團是江西省最大的文化企業，已連續九屆入選中國全國文化企業30強，在全國同業上市公司中，營收和利潤位列第二。贛台版權與文化出版未來若能截長補短，從版權、通路、平台與技術等方面以舊有合作基礎擴大經營，必能異軍突起長紅兩岸。

(中時)