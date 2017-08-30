驚！夏天滋生壁蝨、蚊子！「狗狗傳染病」成防護漏洞

夏季是壁蝨、蚊子出沒的旺盛時節，也是寵物傳染病最盛行之際。（圖為狗狗生病示意圖，達志影像／shutterstock提供）

今年夏天台灣飆高溫，除人不舒服，殊不知夏天也是滋生病原的季節！毛小孩的健康要顧好！夏季是壁蝨、蚊子出沒的旺盛時節，也是寵物傳染病最盛行之際。然而，艾利動物醫院主治醫師 林辰柔獸醫師指出，多數飼主對於狗狗是否感染了壁蝨、蚊子帶原的傳染病其實渾然不知。

根據臨床觀察，約有7成以上的飼主甚至認為，每年幫狗狗打疫苗，就已經做到最萬無一失的保護，殊不知疫苗中並沒有防治壁蝨、蚊子帶原的傳染病！有些飼主甚至不知道狗狗需要每年做篩檢，以確認是否被壁蝨、蚊子感染傳染病。林辰柔獸醫師建議飼主，每年帶寵物施打疫苗時，請獸醫師幫狗狗一起篩檢由壁蝨、蚊子帶原的6種傳染病，防護無漏洞

每年打疫苗就萬無一失？飼主誤解恐成寵物健康大漏洞！

台灣較常見的壁蝨、蚊子帶原的傳染病，如艾利希體症、心絲蟲症等6種疾病，感染初期的症狀較輕微，很容易被飼主忽視。這些傳染病在台灣的發生率極高，其中艾利希體症約有9%的發生率，心絲蟲症更有20%的發生率。林辰柔獸醫師根據臨床觀察表示，約有5成狗狗被確診艾利希體症時，已經進入疾病末期，出現淋巴結腫大、關節炎、出血，嚴重貧血等症狀，飼主才驚覺事態不妙，此時多難以恢復健康，死亡率極高。

對於狗狗這些由壁蝨、蚊子傳播的傳染病預防上，林辰柔

獸醫師經常聽到飼主有錯誤認知，以為只要每年都有帶狗狗去打疫苗，或是用藥預防，就萬無一失。事實上，由壁蝨、蚊子傳播的傳染病，都不在疫苗的保護範圍內。獸醫師建議飼主們在每年打疫苗時，同時請醫師篩檢由壁蝨、蚊子傳播的6種傳染病，以免拖到疾病中晚期，治療的預後成效差，也讓毛寶貝受更多苦。

林辰柔獸醫師曾遇到一隻10歲的貴賓犬，飼主定期帶牠去美容、打預防針，如同掌上明珠。一次，林辰柔獸醫師因看到狗狗身上有壁蝨，建議飼主幫狗狗抽血篩檢，檢查是否有被壁蝨或蚊子感染，飼主卻感到狐疑，認為都已經打預防針了，為什麼還需要做篩檢？經獸醫師解釋後，飼主才理解這些由壁蝨、蚊子傳染的傳染病，沒有包含在一般預防針的保護範圍之內。這也顯示，即使飼主很用心照顧狗狗，還是容易搞不清楚預防針和篩檢的差別。

台灣約每10隻狗就有1隻曾經或正在感染艾利希體症，每5隻未預防的狗就有1隻感染心絲蟲症，毛小孩隨時都暴露在感染風險中。林辰柔獸醫師提醒飼主，可以在每年為毛孩施打預防針的同時，一起為家中寶貝進行壁蝨、蚊子帶原的傳染病篩檢。通常在抽血篩檢後，獸醫師會將篩檢套組拿給飼主確認，讓飼主了解自家狗狗的檢查結果，有一些疾病甚至是目前尚未有疫苗的，千萬別認為打了一支預防針就可以一勞永逸。

(中時電子報)