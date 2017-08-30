孩子開學老爸宋達民喊不捨 洪百榕聞言竟要賞他兩巴掌！
藝人宋達民與洪百榕結婚14年，育有一對子女，沒想到在小女兒「寶妹」出生後8年，今年5月夫妻倆驚喜曝光懷上第三胎，開心之餘，也代表日後生活將更忙碌，今天是小學開學的日子，11歲的兒子小寶以及9歲的女兒寶妹，也將開始校園生活，沒想到懷孕的媽媽心情算平靜，反倒是爸爸宋達民鬧情緒，一番感言讓洪百榕超傻眼，揚言賞他兩巴掌。
時間過得很快，全台雖還籠罩在驚天高溫之下，但暑假已經悄悄結束，洪百榕在臉書po文，表示今天是開學日，又要照顧小孩有要養胎的媽媽，算是暫時可以鬆口氣，沒想到爸爸宋達民開車帶孩子們去上學後，回來竟悵然若失，說道：「不知道為什麼...心中突然有點不捨得...」。
身為孕婦的洪百榕聽聞老公的感性發言，非但沒情緒化發作跟著感傷，反倒驚愕回應：「需不需要我呼你2巴掌，把你打醒！」，讓愛孩子的宋達民瞬間驚醒，了解了孩子上學去在現實上的意涵，直呼：「抱歉，剛剛是我恍神了」。
(中時電子報)
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