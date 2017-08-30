吸毒恍神肇事逃逸 遭撞女子命危

高雄市前鎮區三多三路與仁愛三街口今天清晨3點40分發生車禍，肇事者棄白色轎車逃逸。（呂素麗翻攝）

肇事者棄白色轎車逃逸。（呂素麗翻攝）

被撞女騎士的機車近乎全毀。（呂素麗翻攝）

車禍現場血跡斑斑。（呂素麗翻攝）

肇逃的楊姓男子（左）上午被警方逮捕，因吸毒還處於神智不清狀態。（呂素麗翻攝）

肇逃的楊姓男子（右）上午被警方逮捕，警方從他身上起獲毒品。（呂素麗翻攝）

高雄市前鎮區三多三路與仁愛三街口今天清晨3點40分發生一起重大車禍，一輛白色轎車高速衝撞前方1輛機車，賴姓女騎士被撞飛後倒地吐血，送醫仍昏迷不醒，重傷命危，肇事者棄車逃逸；警方在今(30日)上午9點循線逮捕肇事的楊姓男子，他因吸毒神智不清，還無法製作筆錄，警方也在他身上查獲毒品。

被撞傷的賴姓女子（39歲）送往阮綜合醫院急救，院方表示，患者有腦出血、頸椎骨折、股盆腔、左脛骨骨折，經開刀手術後，轉加護病房治療觀察中，尚未恢復意識，昏迷指數3，有生命危險。

警方根據女騎士隨身包包內證件，已聯繫上家屬，家屬也已趕到醫院照顧，警方證實傷重女子是好樂迪KTV員工。

肇事車輛在撞飛賴女後，再左偏撞斷消防栓才停下，而肇事男子不顧傷者安危，棄車而改搭計程車逃逸。

警方以車追人，查出肇事者為有毒品前科的楊姓男子（35歲），追緝到楊男住處，他還不見蹤影，直到上午9點才見楊男現身，但他因吸毒仍神智不清，警方立即將他帶回復興路派出所，目前仍無法製作筆錄。

警方發現肇事車輛駕駛座有噴濺血跡，楊男的手及褲子也沾有血跡，初步未發現有明顯外傷。

(中時)