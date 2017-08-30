日選手撿垃圾 黃暐瀚嘆：若沒人亂丟根本不必撿

世大運日本足球隊被選手村附近居民發現在林口運動公園清理環境。(翻攝自林口大家庭Linkou-Family臉書)

奮戰90分鐘，日本隊昨晚以1：0奪下世大運男足金牌，而這支球隊昨天早上被選手村附近居民發現在林口運動公園清理環境，有網友大喊「好暖」。對此，資深媒體人黃暐瀚說日本人愛撿垃圾並非第一次，他直言若沒人亂丟垃圾，那也就根本不必去管究竟是球員撿、球迷賽後撿，還是清潔公司撿了。

黃暐瀚在《ETtoday東森新聞雲》雲論中指出，2014年日本足球代表隊遠赴巴西踢世界盃足球賽，卻在首戰意外輸給象牙海岸，輸球後，球迷邊哭邊拿起原本用來加油的藍色塑膠袋，開始在觀眾席撿起垃圾來。此外，2016年的里約奧運，日本球迷再一次在世人面前，展現出賽後撿垃圾的「特異表現」。

至於日本球迷若在日本看比賽會不會也撿垃圾？黃暐瀚說「不會，因為根本沒垃圾」。他說常去日本的朋友，應該也發現了日本的街頭異常乾淨，幾乎是找不到垃圾，日本人的垃圾，都跑到自己的包包、跑回自己的家裡，然後再跑去該分類、該丟棄的地方去。

黃暐瀚感嘆表示，如果根本沒人亂丟垃圾，就根本不必去管是球員撿、球迷賽後撿，還是主辦單位花錢找清潔公司撿了。

(中時電子報)