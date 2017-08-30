《時來運轉》運彩一周單場暨場中投注 美網開火 基襪3連戰爭霸

洋基「法官」賈吉的表現，攸關美東王座誰屬。(美聯社資料照)

台灣運彩單場暨場中投注場次預告表(8月29日~9月04日)，包含一周的單場、場中賽事和賽事焦點預告。

本週焦點預告：

1.「美國網球公開賽」：

美國網球公開賽即日起至9月10日台灣運彩開盤提供投注，男單、女單16強後場場單場，並視情形加開場中投注。

2.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

進入到美國職棒例行賽的後半段，波士頓紅襪與紐約洋基在美聯東區首位爭奪戰已進入白熱化的階段，本週雙強將9/1(五)~9/3(四)在洋基主場進行3連戰，兩隊勝差僅2.5場，若洋基三連勝就有可能爭回首位，台灣運彩提供單場或場中投注，與彩迷一同關注精彩的首位爭奪戰。

3.「日本職棒」：提供6場單場投注或場中投注。

本週提供兩個對戰組合都是前段班與後段班交手。

8/31(四)洋聯龍頭軟體銀行鷹將對戰今年戰績落後的日本火腿鬥士。近來火腿一波4連勝的戰績雖然對爭冠沒有太大的幫助，卻有從谷底翻身的跡象，軟銀鷹做客可要小心注意。

9/2(六)~9/3(日)央聯第二的阪神虎主場迎戰今年戰績不振的中日龍。八月中三連戰做客的阪神虎以三連勝過關，本週末主場迎戰，中日龍能逆轉勝打出一波好球嗎？拭目以待。

4.「足球」：提供3場單場投注。

本週提供歐洲區世足資格賽賽事，每支球隊將進行10場賽事，本週進行第7、8場賽事場場關鍵。9/1(五)荷蘭對法國、9/3義大利對西班牙以及9/4(一)比利時對希臘，均提供單場投注。

5.「歐洲籃球錦標賽」：預計8/31開打，提供1場單場及場中投注。

進行了亞洲、美洲籃球錦標賽，緊接著到來的就是歐錦賽，9/2(六)法國對希臘的小組預賽賽事，台灣運彩提供單場及場中賽事，關注歐洲籃球霸權落誰家。

備註：實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)