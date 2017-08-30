NBA》官方評選最強悍五人組 里歐納德掛帥

NBA官方評選最強悍五人組合，由馬刺里歐納德(左)掛帥。(美聯社資料照)

NBA官方30日評選出最強悍的五人組合，由馬刺明星後衛里歐納德掛帥，搭配灰熊艾倫、快艇貝弗利、活塞布雷德利與雷霆亞當斯。

NBA官方評選出來的這5個人都是以防守為專長，其中里歐納德更是攻防兼備，上個賽季每場平均出賽33.4分鐘，場均25.5分、5.8籃板、3.5助攻、1.8抄截、0.74阻攻。

「籃球之神」喬丹曾說，里歐納德是當今全聯盟兼具進攻與防守的球員。這五個人如果同時上場的話，究竟能有多大的威力呢？

(中時電子報)