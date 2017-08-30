台以創新論壇登場　推動兩國新創合作機會

「2017台以創新論壇」30日在國際會議中心舉行。（李侑珊攝）

「2017台以創新論壇」邀請台以兩國多名產官學界代表出席。（李侑珊攝）

科技部今(30)日舉辦「2017台以創新論壇」，以物聯網、人工智慧、資訊通、水資源科技、新農業、醫藥科技為討論主題，介紹以色列的創業政策與研發創投環境，並推動台以在創新科技領域的合作鏈結平台。

科技部政務次長許有進在致詞時表示，人工智慧是下一個產業革新的發展面向，科技部將透過跨部會的合作方式，加強軟體與人工智慧的連結，並將鬆綁法規，協助大學與研究機構將研發與教育能量，投注在新創產業；此外，也計畫提供稅賦優惠，幫助新創公司、育成中心或加速器發展新創科技。

許有進也提到，將推出LEP計畫，將台灣的科技方面人才送到世界各地，特別是以美國、法國、以色列等新創產業強國，來學習產業運作，並透過人才，軟體與人工智慧的經驗帶回台灣；另外，台灣在新竹、台中與台南皆設有科學園區，未來將以科學園區為網絡中心，吸引國際人才來台，分享在世界各地學到的經驗。

駐台北以色列經濟文化辦事處代表游亞旭則在致詞時表示，台灣與以色列在創新領域有很多相似之處；創新是抽象詞彙，多數人認為創新，必須要體驗過後才能了解，但創新若成功，可以提供更多解決方案，滿足現有與未來需求，「不過這是這是傳統的說法。」

游亞旭提到，以色列在1949年建國時，在開發軍事科技上，已投入創新，並成為建國基礎，除了安全也希望追求繁榮，也希望能嘉惠其他國家的人，以色列與多數中東國家一樣，資源匱乏，像是中東缺乏水資源，為了水資源不足的問題而史見爭鬥的紀錄，因此以國積極投入創新，在1950年代開發太陽能加熱系統，迄今以為以國多數家庭使用，另外也發展水資源應用。

游亞旭說，以色列的生活，時常面臨各種威脅，因此必須發展出捍衛自己的方式，將軍事科技轉化為不同用途，應用於各種民生需求上，這讓我們了解危機就是轉機，必須要有創新的思考。

(旺報)