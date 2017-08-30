愛丁頓集團 今年中秋推出三款限定版及禮盒

麥卡倫雪莉雙桶12年 2017 秋節禮讚限定版

麥卡倫向來致力於結合製酒工藝與攝影藝術，透過攝影大師對麥卡倫的詮釋，創造出獨樹一格的跨界合作。攝影大師Albert Watson透過攝影藝術來詮釋麥卡倫橡木桶的旅程。從西班牙北方的珍貴橡木林到位於赫雷斯(Jerez)的傳統製桶廠，隨著橡木桶的足跡展開了一場浪漫的旅程，最終抵達蘇格蘭的麥卡倫酒廠。

麥卡雪莉雙桶12年 2017 秋節禮讚限定版設計呈現Albert Watson這系列照片，包含外盒與酒標充滿藝術氣息的設計必然引起威士忌愛好者採購送禮與收藏的強烈慾望。

麥卡雪莉雙桶12年 2017 秋節禮讚限定版設計呈現Albert Watson系列照片，值得威士忌愛好者收藏。(愛丁頓提供)

裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌精裝限定版禮盒

一年一度代表慶賀團圓、相聚的中秋佳節即將到來，在此重要時節，該如何展現真摯情意與獨到品味？以100%頂級西班牙初次雪莉桶陳釀而成的裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌 (The Naked Grouse) ，完美深邃耀眼的琥珀色酒液，散發出濃郁乾果與橡木桶迷人香味、細膩圓潤的口感、入喉即轉化為濃郁的溫潤餘韻特色，將您的真摯情意與獨到品味珍藏於方寸之間。

裸雀精裝限定版禮盒以木質紋路為底、圍繞高雅淺色細緻質地，搭配正面開窗設計，自然帶出高雅專屬威士忌杯組，素雅大方設計，代表著裸雀初次雪莉桶威士忌的初衷——簡單，卻不同凡響的精神。

裸雀精裝限定版禮盒以木質紋路為底、圍繞高雅淺色細緻質地，搭配正面開窗設計，素雅大方。(愛丁頓提供)

高原騎士12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒

你安排好十月初中秋佳節和雙十國慶連假假期了嗎？不論是返鄉和家人團聚，或是拜訪親朋好友，小酌兩杯絕對是打開話匣子和聯繫情感的最好交流。這時拿出流著維京血脈、充滿北歐神話故事的高原騎士，啜飲一口感受其獨特石楠泥煤煙燻味帶來的圓潤甜美口感，肯定讓你的假期留下完美回憶！

今年中秋高原騎士推出12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，外觀設計以成立兩百多年的高原騎士酒廠為主體，運用大面積的磚牆視覺強調酒廠悠久歷史，結合古老傳統和精湛手工藝，致力釀造最完美的威士忌。隨盒附贈來自原廠設計的經典威士忌杯，葫蘆造型匯集香氣，即使不用專用品酒杯也能清楚感受石楠花和蜂蜜甜芬香氣。另贈送天然頁岩切片製成的杯墊，用原始獨一無二的岩石紋路，與禮盒視覺設計相呼應，展現高原騎士勇敢、堅毅、不畏艱難的維京精神。

(中時電子報)

外觀設計以成立兩百多年的高原騎士酒廠為主體，運用大面積的磚牆視覺強調酒廠悠久歷史。(愛丁頓提供)