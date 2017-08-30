女星遭鹹豬手襲擊 粉絲炫耀：我成功了

平手友梨奈與粉絲合影時疑遭襲胸。(圖/東網)

日本女團「櫸坂46」人氣成員平手友梨奈，六月因粉絲企圖持刀攻擊缺席公開活動，沒想到才又重返工作崗位，竟被粉絲遭「鹹豬手」突襲，而且事後竟在推特大肆炫耀，此舉動也激怒所有粉絲撻伐。

平手友梨奈是廣播節目《SCHOOL OF LOCK！》固定班底，因此獲邀擔任夏日音樂季活動「應援女孩」，親切的她對粉絲要求來者不拒，在與粉絲的合照中，可以發現1名戴紅帽子的男子幾乎黏在她身上，當眾人對於他近距離接觸偶像大表羨慕時，他竟得意洋洋表示碰了友梨的胸部，囂張態度立即惹惱其他粉絲，雖然立即刪文道歉並表示「好像產生了誤會，有點太囂張了，我會克制一下」，但輕浮的態度依舊讓其他粉絲難以接受，集體揚言要告這名粉絲性騷擾。

(中時電子報)