男星舉槍自殺真相 竟因植髮手術失敗

田宮二郎1978年舉槍自盡。(圖／翻攝自日網)

日本男星田宮二郎外型帥氣，有180公分高，演過不少電視劇、電影，後成為知名主持人，不過卻在1978年舉槍自盡，享年43歲，時隔近40年，他的兒子近日終於透露父親死亡的真相。

觀眾最為熟悉的是唐澤壽明版《白色巨塔》，不過其實田宮二郎演得才是經典，不過他卻在《白色巨塔》播出完結篇前舉槍自盡，外傳被醜聞纏身的他，精神處於極不穩定狀態，現他的大兒子柴田光太郎也公開談論父親的死，透露他走上絕路的原因。

田宮二郎雖然條件好，不過卻因被大學學長詐騙揹債，中年又因為髮際線愈來愈高，還去英國接受植髮手術，卻因為手術失敗，後遺症是嚴重偏頭痛，讓他非常痛苦，另外在心情沮喪之餘，又爆出和一名知名女星外遇，家庭生活烏煙瘴氣。

光太郎透露父親是個很好的爸爸，只要去外地工作，每天都會寫3封信寄給家人，不過在情緒不穩下，他得了躁鬱症，並在壓力下舉槍自盡，當時光太郎才12歲，當天他和同學外出滑雪，是老師通報他父親自殺消息，如今再回想仍讓他難過不已，「如果那時我年紀再大一些，能夠讓您不要那麼沮喪，該有多好」。

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