朝野因國體法再交火 李俊俋批藍：偽君子
立法院臨時會今繼續上演前瞻預算表決戰，因國民黨逐案提出點名、重付表決及復議，以致議事牛步化，恐延宕《國體法》修正案三讀時程。民進黨團書記長李俊俋指出，如未能如期審議，國民黨要負最大責任；如今國民黨團見苗頭不對，開始撇清責任和造謠，怒批藍委是「偽君子」。
李俊俋亦還原事件始末，議事日程早在8月21日，由四黨共同確定為行政院長專案報告、前瞻基礎建設預算及《國民體育法》依序處理，但國民黨團上周五自行推翻「先處理國體法、國民黨刪除提案」的協商共識。
李俊俋指出，國民黨團惡意對每次表決再提復議，癱瘓議事，如未能審議《國體法》，「國民黨絕對要負最大責任」。他也說，已有藍委見苗頭不對，開始撇清責任和造謠，這些國民黨主席吳敦義指揮的殭屍立委可能「迴光返照」，突然嚷嚷要先審《國體法》。
對此，李俊俋質疑，那為何國民黨團之前要推翻朝野協商共識，還提出上萬垃圾案？嘴巴喊先審國體法，卻又拒絕協商，「偽君子。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。