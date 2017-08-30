朝野因國體法再交火 李俊俋批藍：偽君子

立法院臨時會今繼續上演前瞻預算表決戰，因國民黨逐案提出點名、重付表決及復議，以致議事牛步化，恐延宕《國體法》修正案三讀時程。民進黨團書記長李俊俋指出，如未能如期審議，國民黨要負最大責任；如今國民黨團見苗頭不對，開始撇清責任和造謠，怒批藍委是「偽君子」。

李俊俋亦還原事件始末，議事日程早在8月21日，由四黨共同確定為行政院長專案報告、前瞻基礎建設預算及《國民體育法》依序處理，但國民黨團上周五自行推翻「先處理國體法、國民黨刪除提案」的協商共識。

李俊俋指出，國民黨團惡意對每次表決再提復議，癱瘓議事，如未能審議《國體法》，「國民黨絕對要負最大責任」。他也說，已有藍委見苗頭不對，開始撇清責任和造謠，這些國民黨主席吳敦義指揮的殭屍立委可能「迴光返照」，突然嚷嚷要先審《國體法》。

對此，李俊俋質疑，那為何國民黨團之前要推翻朝野協商共識，還提出上萬垃圾案？嘴巴喊先審國體法，卻又拒絕協商，「偽君子。」

(中時)