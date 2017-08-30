名雕塑家葉倫炎再賣朱銘膺品？檢不起訴

雕刻大師朱銘，不滿知名藝術品拍賣業者「新屋藝術中心」董事長、知名雕塑家葉倫炎出售他的太極系列作品「單邊下式」膺品，向台北地檢署控告葉、新屋公司涉嫌違反著作權法。但檢察官調查後認為，葉是轉手出售，交易過程中也先墊付1800萬，認定葉也不知該件作品係仿冒的，今早將葉、新屋公司不起訴。

葉倫炎幾年前被控一再出售雕刻大師朱銘「達摩」膺品牟利挨告，2014年台北地院認為，葉沒有委請朱銘基金會鑑定真偽，卻開立原畫真跡保證書，依詐欺取財罪將他判刑2年，可易科罰金。

葉倫炎是知名雕塑家，曾創作「親情」等銅雕，他在69年間成立「新屋藝術中心」，定期舉辦藝術拍賣會。但葉倫炎卻未經朱銘授權，由不詳人士非法重製膺品，甚至還仿冒朱銘之落款。

檢方調查，有買家2006、2007年間透過友人，以2000多萬元，輾轉向葉倫炎購買朱銘太極系列作品「單邊下式」膺品朱銘，事後因爆發葉倫炎販售朱銘作品膺品，遂於2015年請朱銘基金會鑑定，發現為膺品。朱銘認為作品遭葉仿冒，控告葉及新屋公司違反著作權法。

檢方調查時，葉倫炎否認賣膺品，辯稱該作品是買家友人賣給買家，作品來自某位收藏家，但這名收藏家與買家友人有嫌隙，某收藏家不願將「單邊下式」直接賣給買家友人，找上他居間輾轉交易。

葉稱，他是以1800萬價格向該收藏家收購後，再賣給買家友人，買家友人再以2000多萬轉手出售給買家，他不知該作品是仿冒的。

檢方依據葉倫炎提出當年開具的1800萬元支票票號，確認支票確有支付，認為葉在交易過程中曾支付部分金錢，顯示葉不知該件作品為膺品，不然不會自掏腰包，因此以罪嫌不足，今早將葉及新屋公司不起訴。

(中時)