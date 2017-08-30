戴資穎摘冠 悠遊卡加碼贊助60萬元
在地主球迷盛情吶喊助陣下，世界第一的台灣羽球球后戴資穎不負眾望，將台北世大運羽球女單冠軍留在台灣。悠遊卡公司賽前宣布，世大運個人賽戴資穎每勝一場即贊助10萬元營養費，拿下冠軍再加碼；戴資穎連闖5關順利摘冠，悠遊卡公司將贊助60萬元營養費，與國人一起為台灣之光、世界球后喝采。
為了協助中華隊將台北世大運羽球金牌留在台灣，戴資穎放棄世界錦標賽留在台北應戰，地主球迷也超熱情，只要有中華隊出場的比賽台北體育館場場爆滿座無虛席。
挾主場優勢及優異球技，戴資穎一路過關斬將，不僅領軍中華隊拿下羽球混合團體賽金牌，個人賽也順利拿下冠軍。悠遊卡公司宣布戴資穎在今年世大運個人賽每拿下一場勝利即贊助10萬元，取得冠軍再加碼10萬元，戴資穎將女單冠軍留在台灣，悠遊卡總共將贊助60萬元。
戴資穎打破體型限制迷思，以精湛的球技拍倒世界各國頂尖好手，登上世界女單第一，近2年來橫掃香港羽球超級賽、世界羽聯超級系列賽總決賽、2017年全英羽球頂級超級賽、馬來西亞羽球頂級超級賽、新加坡羽球超級賽、亞洲羽球錦標賽等國際級大賽，不斷改寫台灣羽球賽史紀錄，大大激勵人心。
為了紀念世界球后的光耀時刻並協助羽球運動的推展，悠遊卡公司與戴資穎合作，陸續發行「戴資穎全英公開賽冠軍紀念悠遊卡」、「戴資穎6連冠紀念悠遊卡」套組，都引起球迷熱烈搶購，其中部份發卡所得已轉做贊助戴資穎訓練計畫使用。
另外，悠遊卡公司也另外贊助價值160萬元的羽球球具、球鞋等，贈送給11所偏鄉學校做為推廣羽球活動。
(中時)
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