國發院二次聽證會 邱大展再砲黨產會潑糞

不當黨產處理委員會今（30）日針對國家發展研究院土地案舉行二次聽證會，釐清元利建設是否以顯不相對價，自國民黨取得國發院土地。國民黨行管會主委邱大展會前受訪火力全開，痛批黨產會故意扭曲估價報告書，買賣土地要繳增值稅大家都知道，黨產會竟不知道，他嚴正呼籲黨產會不要潑糞抹黑。

黨產會日前公布國發院土地案調查報告，當中指出，元利建設以每坪26.5萬元的價格，自國民黨取得國發院約1萬4437坪土地，然而該地當時每坪價值約40萬元；最後交易價格與市價落差約20.4億元，明顯不相當對價。

邱大展強調，土地估價書明明寫到，土地淨值約41億元，黨產會調查報告卻稱57億元，兩者間差價之大，是因為有土地增值稅，大家都知道買賣土地繳增值稅是天經地義，難道黨產會不知道嗎？

「黨產會就是潑糞、抹黑」！邱大展強調，國民黨絕對沒有賤賣土地，要求黨產會尊重專業，並看清楚估價書內容；土地最後實際以38．3億元出售，之所以比鑑估價格低，是因為該地經過6次流標，法院拍賣習慣，流標一次就會降價20%，「難道這個價格不合理嗎」？

邱大展也質疑，國發院土地案最近重啟調查，黨產會在此時發布調查報告，大家可以思考，其目的是否為影響司法、愚弄百姓，以及操弄媒體。

元利建設副總吳麗謹表示，元利被捲進國民黨與民進黨的紛爭；黨產會調查報告有誤，僅引述國民黨單方面內部估價，當時附近還有台銀標售土地，土地市價由市場決定，非任何一方估價決定。

她強調，元利以每坪46萬元取得國發院土地，已經遠遠超過當時市價，一切合法。

(中時)