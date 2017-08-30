12年來最慘！暴雨襲擊印度　孟買交通全打結

印度孟買民眾在水中撐傘，水深已經超過他的腰部。(圖/美聯社)

印度遭受自2005年來最嚴重的暴雨侵襲，24小時之內大雨狂下，城市裡的低窪地區累積將近百公分水量，造成數百人死亡。印度首都孟買也遭洪水淹沒街道，排水系統不佳導致各地交通大打結，印度官員還呼籲民眾留在室內，不要為了移動愛車冒險外出，天氣預報還顯示未來48小時印度還會持續降下暴雨。

Currently in Parel, boats are out. Stay safe guys. #MumbaiRains @RidlrMUM pic.twitter.com/JX1OXbcCeb — Piyush Jain (@PJ_CRACKER) 2017年8月29日

印度國內航空在推特上發布消息，變更和取消航班影響多達2千萬人。印度官員也稱目前仍有將近25個地區淹水，交通大亂，還建議當地政府宣布停班1天，讓民眾趕快疏散、離開淹水地區，有些低窪地區積水超過30公分，嚴重排水不佳的地區甚至累積將近1百公分水量。

孟買街道的排水系統不佳，暴雨造成多地淹水，民眾試圖涉水穿越街道。(圖/美聯社)

孟買一天內降下暴雨，造成街道積水。一輛汽車泡在水中，水深快要淹過車頂。(圖/美聯社)

根據CNN報導，印度在2005年曾發生嚴重水災，造成當地近千人喪生，首都孟買周二又發生暴雨襲擊，這是近12年來最嚴重水患，不但影響飛機航班，還造成鐵路服務暫停，以及街道淹水，讓各地交通全部大亂。

(中時電子報)