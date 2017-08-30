NBA》抗休士頓風災 火箭老闆再捐600萬

火箭老闆亞歷山大(右)雖然想要賣掉球隊，但哈維颶風重創休士頓，他還是毅然地捐出千萬美元。(摘自NBA官網)

哈維颶風重創休士頓，深根在休士頓的火箭隊也受到不小損失，火箭老闆亞歷山大決定再捐600萬美元，如此一來他在這次風災已捐了千萬美元。

根據《休士頓紀事報》指出，休士頓已成為重災區，亞歷山大昨日才宣布捐出400萬美元，相隔不到一天又加碼600萬美元，但他並沒有大肆宣傳，似乎不希望藉此博得美名。

亞歷山大在1993年買下火箭，今年夏天突然決定要賣出球隊，如今球隊所待的城市受難，身為球隊老闆也自然而然地要慷慨解穰，幫助受災民眾脫困。

(中時電子報)