通報消防員抓毒蛇 鄰居幫忙 屋主亂罵被痛扁
苗栗市廖姓男子因家中發現2條毒蛇，通報消防人員幫忙捕捉，但抵現場遍尋不著，消防人員準備收兵返隊，卻遭廖男嘲諷「消防人員不捉蛇；蔡英文和馬英九把毒蛇留給台灣人民百姓！」一旁協助的易姓鄰居為消防員抱屈，還被持刀棍相向，易男受不了反擊狠狠打了廖男一頓，鬧劇收場。
事件發生於28日深夜，廖男聲稱家中發現1尾2米長的眼鏡蛇和1尾1米雨傘節，通報苗栗消防分隊前往捕捉，但葉姓和楊姓消防員拿器具抵現場，毒蛇早已不見蹤影，屋主搬開雜物也遍尋不著。
搜尋過程，廖男鄰居易姓男子也到場協助，還被廖指揮來指揮去，叫他到後門守著，而消防員確認找不到毒蛇準備收工返隊，廖男竟不滿的高喊「消防人員不捉蛇；蔡英文、馬英九把毒蛇留給台灣人民百姓！」
廖男甚至指名道姓批評，易男認為消防人員很無辜，出面為他們抱屈，未料反引起廖男情緒失控，一下拿出菜刀想揮砍易男，一下又拿木棍打他，易男屁股被打瘀青。易忍無可忍開始反擊，把廖男打趴在地，消防員回過頭來勸架，最後兩鄰居不歡而散。
(中時)
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