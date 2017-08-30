深夜媚眼說晚安 郭書瑤放風事業線深溝太犯規

郭書瑤深夜曬自拍，美胸吸睛成為亮點。（圖／取材自郭書瑤 瑤瑤臉書）

郭書瑤（瑤瑤）轉戰戲劇圈表現亮眼，2013年以電影《志氣》拿下金馬獎最佳新演員，今年再靠《通靈少女》入圍金鐘52迷你劇集女主角獎，對於爭獎把握，瑤瑤謙虛笑稱自己沒信心「運氣在金馬也用完了」，樂於在與粉絲互動的她，29日深夜曬照訴「晚安」，深邃事業線太吸睛，還成為照片超級亮點。

瑤瑤昨（29日）深夜曬出媚眼秀側顏自拍照，身穿低胸的她，深邃事業線在暗黑的光線中若隱若現，相當吸睛，更成為照片亮點，郭書瑤放送福利，性感照更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)