MiLB》胡智為返3A秀K功 王維中中繼失血
效力光芒隊的旅美投手胡智為，日前雖登上大聯盟，可惜待了4天都沒有上場，回到3A(德罕公牛)後，今馬上中繼登板，面對白襪3A(夏洛特騎士)，投1局飆出2次三振。
胡智為日前相隔兩的多月重返大聯盟，可惜沒有機會出賽，僅待4天就回到3A，不過並沒有影響胡智為調整，今球隊與夏洛特騎士交手，胡智為在第7局中繼登板，僅用12球，面對第1位打者讓他擊成外野飛球出局，隨後兩人胡智為都飆出三振，投出3上3下。
胡智為本季至今累積出賽30場，共投59.2局，被擊出55支安打，失21分自責分，自責分率3.17，成績表現穩定，期盼等待9月擴編，再重返大聯盟。
另外效力釀酒人3A的王維中今也有出賽，中繼0.2局被擊出2支安打，失2分、1分自責分，而紅襪3A的林子偉今先發游擊手扛下第一棒，繳出3打數1安打的成績。
(中時電子報)
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