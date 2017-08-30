世大運今晚閉幕 下午3時啟動交管
2017世大運今晚閉幕，為因應代表團等大量參與典禮人員，台北市交通局將對典禮場所周邊道路實施交通管制，實施時間從下午3時至晚上12時止。
管制內容如下：
(一)臺北田徑場周邊道路交通管制
1.管制時間：106年8月30日(三)15時至24時。
2.封閉路段：(1)北寧路全線封閉；(2)敦化北路(南京東路-八德路)北向慢車道封閉。封閉路段區域除世大運專用車輛外，其他車輛禁止進入通行。
3.管制路段：(1)敦化南路(八德路-市民大道)北向慢車道及內一快車道；(2)南京東路(敦化北路-北寧路)東向全部車道；(3)八德路(敦化北路-北寧路)雙向全部車道。管制路段除世大運專用車輛及公車外，其他車輛禁止通行。
(二)停車管制
1.管制時間：106年8月30日(三)12時至24時。
2.停車管制範圍：北寧路(南京東路-八德路，兩側)、八德路(北寧路-敦化北路，北側)、敦化北路(南京東路-八德路，兩側)、南京東路(北寧路-敦化北路，兩側)路邊及人行道停車格位禁止車輛停放；周邊路外停車場(含臺北小巨蛋地下停車場、臺北田徑場平面及地下停車場、松山運動中心地下停車場、臺北體育館地下停車場及北寧路地下停車場等6處)於管制時段內禁止車輛進出。
(三)公車路線部分：管制時段內部分公車站位取消停靠，取消停靠站位共計2站(台視站及市立體育場站)。
(四)YouBike社教館站及臺北田徑場站等2站，閉幕當日12時至24時暫停營運。
交通局提醒民眾，配合世大運閉幕交通管制，東西向車流請利用民生東路及市民大道等平行替代道路；南北向車流請利用復興南北路及光復南北路等平行替代道路，並配合告示牌指引。並呼籲，閉幕典禮適逢下班交通尖峰時段，請提早改道或避開管制區域路段。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。