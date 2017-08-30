世大運今晚閉幕 下午3時啟動交管

2017世大運今晚閉幕，為因應代表團等大量參與典禮人員，台北市交通局將對典禮場所周邊道路實施交通管制，實施時間從下午3時至晚上12時止。

管制內容如下：

(一)臺北田徑場周邊道路交通管制

1.管制時間：106年8月30日(三)15時至24時。

2.封閉路段：(1)北寧路全線封閉；(2)敦化北路(南京東路-八德路)北向慢車道封閉。封閉路段區域除世大運專用車輛外，其他車輛禁止進入通行。

3.管制路段：(1)敦化南路(八德路-市民大道)北向慢車道及內一快車道；(2)南京東路(敦化北路-北寧路)東向全部車道；(3)八德路(敦化北路-北寧路)雙向全部車道。管制路段除世大運專用車輛及公車外，其他車輛禁止通行。

(二)停車管制

1.管制時間：106年8月30日(三)12時至24時。

2.停車管制範圍：北寧路(南京東路-八德路，兩側)、八德路(北寧路-敦化北路，北側)、敦化北路(南京東路-八德路，兩側)、南京東路(北寧路-敦化北路，兩側)路邊及人行道停車格位禁止車輛停放；周邊路外停車場(含臺北小巨蛋地下停車場、臺北田徑場平面及地下停車場、松山運動中心地下停車場、臺北體育館地下停車場及北寧路地下停車場等6處)於管制時段內禁止車輛進出。

(三)公車路線部分：管制時段內部分公車站位取消停靠，取消停靠站位共計2站(台視站及市立體育場站)。

(四)YouBike社教館站及臺北田徑場站等2站，閉幕當日12時至24時暫停營運。

交通局提醒民眾，配合世大運閉幕交通管制，東西向車流請利用民生東路及市民大道等平行替代道路；南北向車流請利用復興南北路及光復南北路等平行替代道路，並配合告示牌指引。並呼籲，閉幕典禮適逢下班交通尖峰時段，請提早改道或避開管制區域路段。

(中時電子報)