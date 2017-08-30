銘傳大學國際機器人足球聯盟 (FIRA)摘四金

銘傳大學電腦與通訊工程學系8月23至27日赴高雄，參加國際機器人足球聯盟 (FIRA)舉辦的2017機器人世界盃大賽，與來自世界各地的隊伍角逐，進行為期五天比賽，勇奪四金四銅。這是自2011年來再次輪到台灣主辦FIRA競賽，也是銘傳電通系第七年參賽。

銘傳大學本次率領出賽的指導老師，電通系主任江叔盈主任表示，電通系以MCU為隊名，參加2017 FIRA機器人世界杯大賽：中型輪型機器人組（RoboSot）和小型人型機器人（HuroCup kid size）競賽。中型輪型機器人組由廖寬政、趙霈文、張耀偉、黃楚霖、佘承隆、廖奕閔、王家慶、許景俊、葉昕語、衡上鈞、徐笠等同學參與。

電腦通過全方位鏡、硬體設計之持球機構與射門裝置，整合電路設計與馬達控制，讓機器人完成足球運動的比賽目標。參賽項目有：機器人足球競賽、視覺定位挑戰賽、移動避障挑戰賽和傳球賽等項目。其中，足球競賽獲得金牌、視覺定位挑戰賽與移動避障挑戰賽均獲得銅牌。特別在足球競賽中，打敗連續多年的冠軍隊伍淡江大學，證明銘傳實在名不虛傳。

小型人型機器人組由趙健安、蕭妤竹、孫明玉、蔣昊格、楊舒婷、林紫鈴、林思宇、陳政佑、游騰鈞、許書瑜、蔣毓哲等同學參與。透過影像處理，平衡調節等讓人型機器人完成自主移動，達成競賽目標。參賽項目有：舉重賽、投籃賽、避障賽、馬拉松賽、競速折返跑、遙控救援、斯巴達等個7項目，其中，舉重賽、避障賽、馬拉松賽獲得金牌，遙控救援、斯巴達獲得銅牌。

這次參賽學生中，有三位同學在軍中服役，特別在假日返校練習，並且請假請假參與賽事，而參賽學生均為大學部升大四與大三的同學。

銘傳大學電通系成立機器人研究中心，在學校競爭型計畫和教學卓越計畫經費贊助下，不僅成為外賓參觀的景點，歷年來在電通系主任江叔盈帶領的機器人專題學生，已成為一個優質傳統，建立良好的傳承制度，年年遠赴海內外出征參賽，成為銘傳大學的大亮點。

(旺報)