飛彈穿越日本 金正恩：牽制關島的前奏曲

日本共同社報導，北韓中央通訊社針對29日發射飛彈一事稱，此舉是在日韓合併107年之日「令殘暴的日本震驚的大膽作戰」。

該通訊社還稱，北韓最高領導人金正恩表示，這是「牽制關島的意味深長的前奏曲」，並指示要多實施面向太平洋的飛彈發射訓練。

(旺報)