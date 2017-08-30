美眾院外交主席五度訪台 關切台美議題
外交部及美國在台協會（AIT）今表示，美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA）率領美國國會議員團一行12人在8月30日至9月2日來訪台灣。這也是羅伊斯連續第5年率領國會議員團來訪。
AIT指出，此行代表團將與台灣官員會面，討論美國與台灣共同關切的議題。
外交部指出，訪團成員除羅伊斯夫婦外，尚包括聯邦眾議院外交委員會「亞太小組」主席游賀（Ted Yoho, R-FL）夫婦、聯邦眾議員貝拉（Ami Bera, D-CA）及鞏薩蕾（Jenniffer González-Colón, R-PR）等共和、民主兩黨眾議員，展現美國會對我國的跨黨派友誼與支持。
外交部強調，羅伊斯長期關注並支持台美關係深化，自2013年出任眾議院外交委員會主席迄今，積極協助推動多項友我議案。游賀於本年初接任眾議院外交委員會「亞太小組」主席後，即提案支持我參與「世界衛生組織」（WHO）及推動台美洽簽雙邊貿易協定。
另外，貝拉及鞏薩蕾均屬「國會台灣連線」成員，曾簽署致川普總統聯名函，要求美國堅守依據《台灣關係法》與「六項保證」對我之承諾；貝拉亦曾多次連署支持友我議案。
外交部說，此行是羅伊斯連續第5年率領國會議員團來訪，充分展現對我國之重視與支持，相信此行有助增進該團對我國政經發展現況及雙方共同關切議題的瞭解，並持續支持我國及協助建立台美「升級版」策略夥伴關係。
(中時)
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